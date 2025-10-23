Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о риске развала избирательной системы Запорожья

Глава центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова направила Законодательному собранию Запорожской области обращение против правок в законодательство о выборах, которые могут развалить избирательную систему. Об этом 22 октября сообщил ЦИК в Telegram-канале.

Ранее глава региона внес законопроект, по которому у губернатора и заксобрания области появилось бы право распускать избирательную комиссию.

При этом, в августе Памфилова обратилась в Генпрокуратуру из-за планов запорожских властей вдвое сократить численность облизбиркома и невыплат зарплат.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в преддверии Единого дня голосования в сентябре этого года, Памфилова отмечала, что ЦИК не откажется от бумажных бюллетеней и традиционных выборов. Она подчеркнула, что комиссия в состоянии проводить электоральные процедуры даже в «пещерных» условиях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.