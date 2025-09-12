Единый день голосования начался в России: о чем нужно знать

Участки в единый день голосования открываются по всей России, за исключением восьми регионов. Основное внимание приковано к выборам губернаторов и депутатов Законодательных собраний в областях и республиках. За ходом голосования будут следить видеокамеры и более 70 тысяч наблюдателей. Они готовы оперативно отреагировать на возможные провокации. Особенно в приграничных регионах. Об этом — корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Единый день голосования во многих регионах продлится три дня. Практика растягивать выборы, чтобы не создавать массового скопления людей, появилась в ковидные времена, но и сейчас как нельзя кстати. Особенно в приграничных — Курской, Белгородской, Брянской областях. Наблюдатели общественной палаты готовы фиксировать там любые попытки помешать волеизъявлению россиян.

«Там подготовлены наши общественные наблюдатели, обеспечена безопасность людей, и общественный контроль будет на том же уровне, как и в других наших регионах», — рассказал член Общественной палаты Максим Григорьев.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, докладывая о готовности к голосованию, отметила, что все попытки сорвать избирательный процесс будут тщетными.

«Мы научились проводить выборы даже в самых экстремальных условиях. Никто не может ни запугать, ни у кого не идем на поводу, ведь для них был бы такой подарок, если бы выборы отложили или вообще бы отменили», — отмечала глава ЦИК Элла Памфилова.

Выборы пройдут в 81-м регионе России из 89-ти. Проще перечислить где их не будет — это Москва, Санкт-Петербург, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Донецкая и Луганские народные республики, Запорожская и Херсонская области.

В двадцати субъектах люди выберут губернаторов и глав республик. В Ненецком автономном округе высшее должностное лицо изберут в особом порядке — его выберет окружное собрание депутатов по представлению президента.

В одиннадцати регионах России пройдут выборы в Законодательные собрания. Также в 25 субъектах проголосуют за глав муниципалитетов и законодателей в городских и сельских советах. Проголосовать можно дистанционно, заранее подав заявление через портал Госуслуги, но и «бумажный» формат ЦИК отменять не планирует.

«Мы не спешим и не собираемся отказываться от традиционных, совершенно необходимых элементов, которые позволят нам проводить выборы. Если необходимо, даже в условиях, как я говорю, пещерных. Без света, без электроснабжения, без связи, без интернета и так далее», — добавила Памфилова.

Всего россиянам предстоит выбрать 46 тысяч выборных должностных лиц — от глав сельсоветов до губернаторов. Процесс голосования абсолютно прозрачен. 47 тысяч участков оборудованы видеонаблюдением. Кроме того, Общественная палата подготовила 73 тысячи наблюдателей, которые уже приступили к своей работе



