Вертолет с президентом Индии застрял в незастывшем цементе

Пришедшие на помощь военные и спасатели пытались руками удержать машину.

«Фестиваль Огней» в Индии из яркого праздника превратился в душный. Причем, в прямом смысле слова.

Название праздника «Дивали» символизирует победу добра над злом и света над тьмой. По традиции, местные жители в течение нескольких дней зажигают свечи, фонарики и запускают фейерверки.

Однако, теперь в городах стало невозможно дышать. Загрязнение воздуха превысило безопасный порог в 56 раз!

Не по плану пошел «Праздник света» и у президента Индии. Вертолет главы государства посадили на бетонную площадку, которую залили всего за несколько часов до этого.

Поэтому сразу после приземления борт номер один начал утопать в незастывшем цементе. А на помощь пришли военные и пожарные, которые руками пытались удержать машину на поверхности.

