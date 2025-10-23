Президент США Дональд Трамп понимает, что победа России в украинском конфликте неизбежна, несмотря на давление внутри страны и попытки администрации изменить ситуацию. Об этом 5-tv.ru заявил американский политолог Гарланд Никсон.

По словам эксперта, позиция Москвы по вопросу Украины не менялась с 2014 года, а разговоры о перемирии были лишь риторическим приемом. Он сравнил происходящее с боксерским поединком, где побеждающая сторона не нуждается в перерыве.

«Все знали, что перемирия не будет. Это не та тема, которую им нужно было обсуждать… Россия побеждает, а проигрывающая сторона нуждается в перемирии. Побеждающая сторона — никогда», — подчеркнул Никсон.

Политолог отметил, что Трамп, осознавая реальное положение дел, не стремится к открытому конфликту с Москвой. Однако, по его мнению, американский лидер находится под влиянием неоконсервативных кругов, выступающих за жесткий курс в отношении России. Никсон считает, что антироссийские санкции используются Трампом скорее как инструмент внутренней политики, чем как реальная мера давления.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что сам президент США и его советники не верят в возможность победы Киева. В подтверждение он привел высказывания Трампа, в которых тот ссылался на исторические победы России.

«Трамп в прошлом говорил: «Русские победят. Русские победили Наполеона. Русские победили Гитлера. Они победят Украину», — напомнил Никсон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, заявив, что проведение переговоров с российским лидером в текущих условиях является «неправильным шагом», а Минфин США ввел санкции против ряда российских нефтяных компаний.

