Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Президент США добавил, что почувствовал, что «пришло время для санкций против России».

Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне, что отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. 

"Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели", — сказал Трамп. 

При этом он выразил надежду, что в будущем встреча все же произойдет, а новые "потрясающие" санкции против российских нефтяных компаний продлятся недолго. В то же время Трамп усомнился, что новые рестрикции против России способны поколебать решимость Москвы в украинском вопросе. 

Генсек НАТО, в свою очередь, признал, что у него нет никакого плана урегулирования украинского конфликта, и поддержал усилия американского лидера. 

Кроме того, Трамп уверен, что урегулирование конфликта на Украине продвигается "неплохо". При этом президент США заявил, что сторонам украинского конфликта нужно зафиксировать позиции на поле боя. 

"Мы хотели бы, чтобы они просто остались на линии, которая сформировалась за довольно долгое время, и пошли домой", — сказал он.

Также президент США коснулся возможных поставок ракет "Томагавк" Украине. Он подчеркнул, что  их использование требует "интенсивного года обучения" и является "чрезвычайно сложным процессом". 

Помимо прочего, Трамп заявил, не давал разрешения Киеву на удары вглубь территории России американскими ракетами. По его словам, для таких атак ВСУ используют европейское оружие. 

Владимир Путин и Дональд Трамп планировали встретиться в ближайшие недели в Будапеште. Об этом они договорились 16 октября 2025 года во время телефонного разговора, который длился два с половиной часа. Переговоры в Венгрии планировали для обсуждения урегулирования конфликта на Украине и восстановления диалога между Россией и США.

Лидеры ЕС сочли саммит политическим вызовом, потому что встреча двух лидеров может усилить противоречия внутри союза, и выступили против встречи.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
