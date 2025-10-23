«Когда наконец изобретут экзоскелет»: фигуристке Медведевой предстоит операция

Фигуристка Евгения Медведева ожидает операции на обе стопы

Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, что в следующем году ей предстоит серьезная операция на обе стопы. Об этом спортсменка сообщила в видео на своем YouTube-канале.

«Я человек, который с нетерпением ждет, когда наконец изобретут экзоскелет. Он мне сильно понадобится. В следующем году мне предстоит достаточно серьезная операция на обе стопы. У меня очень сильно выраженный вальгус, который мешает мне жить в повседневной жизни. Я не могу долго ходить, я не могу заниматься бегом, я не могу долго прыгать», — поделилась Медведева.

По словам фигуристки, деформация стоп стала следствием многолетних спортивных нагрузок, но также имеет врожденный характер. Она добавила, что у нее правая нога длиннее левой на 2,5 сантиметра, о чем она узнала лишь в 24 года. Эта особенность, как отметила Евгения, привела к развитию сколиоза.

Евгении Медведевой 25 лет. Она является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и обладательницей двух серебряных медалей Олимпийских игр. После завершения спортивной карьеры в 2023 году фигуристка участвует в ледовых шоу и постановках.

