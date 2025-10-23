«Когда наконец изобретут экзоскелет»: фигуристке Медведевой предстоит операция

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 26 0

Из-за выраженной деформации стоп ей тяжело ходить и заниматься спортом.

Какая операция предстоит фигуристке Медведевой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фигуристка Евгения Медведева ожидает операции на обе стопы

Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, что в следующем году ей предстоит серьезная операция на обе стопы. Об этом спортсменка сообщила в видео на своем YouTube-канале.

«Я человек, который с нетерпением ждет, когда наконец изобретут экзоскелет. Он мне сильно понадобится. В следующем году мне предстоит достаточно серьезная операция на обе стопы. У меня очень сильно выраженный вальгус, который мешает мне жить в повседневной жизни. Я не могу долго ходить, я не могу заниматься бегом, я не могу долго прыгать», — поделилась Медведева.

По словам фигуристки, деформация стоп стала следствием многолетних спортивных нагрузок, но также имеет врожденный характер. Она добавила, что у нее правая нога длиннее левой на 2,5 сантиметра, о чем она узнала лишь в 24 года. Эта особенность, как отметила Евгения, привела к развитию сколиоза.

Евгении Медведевой 25 лет. Она является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и обладательницей двух серебряных медалей Олимпийских игр. После завершения спортивной карьеры в 2023 году фигуристка участвует в ледовых шоу и постановках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:15
«Пускай делают»: Стас Михайлов высказался о продавцах ростовых кукол с его лицом
7:11
Верховный суд разрешил штрафовать водителей за одно нарушение несколько раз
7:00
«Мы живем в сложном мире»: Вадим Самойлов о причинах распада «Агаты Кристи»
6:45
Ольга Бузова честно рассказала, от чего страдали все ее мужчины
6:35
«Когда наконец изобретут экзоскелет»: фигуристке Медведевой предстоит операция
6:30
«Я так кайфую»: Стас Михайлов высказался о любви зумеров к Кадышевой и Булановой

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
Экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов готовится к службе в зоне СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео