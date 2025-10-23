CBS: В похоронном бюро перепутали тела и выдали семье не их родственника

Траурная церемония в округе Лос-Анджелес превратилась для одной семьи в настоящий кошмар — вместо умершего родственника сотрудники похоронного бюро выдали им тело совершенно другого человека. Об этом сообщает CBS News.

Близкие 44-летнего мужчины, умершего от сердечной недостаточности, подали в суд на похоронное бюро Forest Lawn Covina Hills за халатность и причинение морального вреда. Семья утверждает, что, прибыв на прощание, они обнаружили в гробу незнакомца.

«Они не знали, где находится тело моего племянника», — рассказала тетя умершего.

По ее словам, когда сотрудники осознали ошибку, они отвели родных в другую комнату — но и там оказалось не то тело. На поиски родственника у персонала ушло больше часа.

Когда церемония наконец началась, ситуация стала еще трагичнее: у дяди почившего прямо в часовне случился сердечный приступ.

«Я очнулся через три дня в больнице, подключенный к аппаратам. Это был самый ужасный день в нашей жизни», — рассказал он журналистам.

В похоронном бюро назвали произошедшее «ошибкой в расписании» и предложили компенсацию в размере 200 долларов (16 тысяч рублей) при том, что услуга обошлась семье почти в 20 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей).

«Вместо того чтобы оплакивать своего близкого, они были вынуждены искать его тело. Когда платишь такие деньги, ожидаешь, что все будет сделано с уважением», — заявил адвокат семьи.

В компании Forest Lawn отказались комментировать инцидент, сославшись на то, что судебное разбирательство все еще продолжается.

