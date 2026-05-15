Мед или сахар? Что полезнее для вашего организма

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Между продуктами существует очень тонкая грань, которую легко перейти.

Чем мед отличается от сахара

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: мед не является полноценной заменой сахара

Мед является источником сахара и не может считаться полноценной здоровой альтернативой обычному подсластителю. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам нутрициолога Дженны Хоуп, качественный продукт действительно содержит больше питательных веществ, чем рафинад, однако между ними существует очень тонкая грань, которую легко перейти.

Специалист подчеркнула, что в одной чайной ложке меда содержится около 21 калории и шести граммов углеводов, что даже несколько выше показателей белого сахара (16 калорий и четыре грамма соответственно). Тем не менее, мед выигрывает за счет отсутствия «пустых калорий» и наличия полезных микроэлементов.

В состав натурального меда входят витамины группы В и витамин С, которые необходимы для поддержания иммунитета, работы нервной системы и выработки коллагена. Также продукт богат минералами, такими как цинк, медь, железо и кальций. Особенно выделяется мед манука, производимый в Новой Зеландии.

Ученые подтвердили его уникальные антибактериальные свойства, обусловленные наличием метилглиоксаля (MGO). Это вещество способно эффективно подавлять рост бактерий, что делает мануку мощным природным антисептиком.

Несмотря на популярные мифы, мед не способен излечить от аллергии на пыльцу, так как научные доказательства этого отсутствуют. Однако его эффективность в борьбе с кашлем и болью в горле подтверждена исследованиями Оксфордского университета. Мед оказался на 36% эффективнее традиционных лекарств при лечении кашля.

Диетологи рекомендуют употреблять этот продукт умеренно, сочетая его с белками или жирами, например, добавляя в греческий йогурт. Это помогает избежать резких скачков сахара в крови и дольше сохранять чувство сытости. Эксперты также советуют отдавать предпочтение сырому местному меду, избегая пастеризованных вариантов с добавками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:16
Полину Гагарину застали врасплох с тайным кавалером: вот кем он оказался
0:00
Украинские банки не хотят связываться с залогом для Ермака
23:55
Еще четверо раненых: ВСУ продолжают БПЛА-атаки на Белгородскую область
23:52
Россия передала Киеву четверых украинцев, эвакуированных из зоны боевых действий
23:45
Собянин сообщил о 12-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве
23:40
Началась проходка тоннеля между станциями «Ватутинки» и «Кедровая»

Сейчас читают

Внук Молчанова не смог сдержать слез на прощании с дедушкой
Осада за забором: как справиться с назойливым соседом по участку
«Ночь музеев — 2026»: тайные ходы, рыцари и концерты до рассвета
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео