Внук Молчанова не смог сдержать слез на прощании с дедушкой

Внук Молчанова на прощании с дедушкой заявил, что рос в прекрасной семье

Во время похорон у гроба телеведущего и автора программы «До и после полуночи» Владимира Молчанова стоял лишь один близкий родственник — 22-летний внук Дмитрий. Парень не смог сдержать слез и, расплакавшись, заявил, что рос в прекрасной семье, сообщает NEWS.ru.

«Я был счастливым человеком. У меня была прекрасная семья», — сказал Дмитрий.

Владимир Молчанов ушел из жизни в ночь на 13 мая после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. В последние годы он похоронил жену Консуэло Сегуру, сестру Анну Дмитриеву и названную в ее честь единственную дочь, которая тоже умерла от рака.

Проводить коллегу пришли многие знаменитости. Среди присутствующих были замечены генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущие Владимир Познер и Елена Ханга, а также журналист Александр Любимов и другие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после панихиды тело Владимира Молчанова кремировали. Позже его прах захоронят на Ваганьковском кладбище.

