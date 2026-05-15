Хантавирус уменьшает пенис? Что известно о слухах вокруг инфекции

Hindustan Times: хантавирус не уменьшает пенис у мужчин

В соцсетях завирусился слух о том, что хантавирус якобы способен уменьшить мужской половой орган на семь-восемь сантиметров. Однако информация не имеет ничего общего с реальностью. В мифе разобрались в материале 5-tv.ru.

Откуда взялся слух

Волна паники началась после того, как в соцсети X появился пост от аккаунта Daily Noud. В нем утверждалось, что «ученые подтвердили» способность хантавируса уменьшать размер полового члена у мужчин на семь-восемь сантиметров.

Пользователи тут же подхватили информацию. Они заявили, что это якобы официально подтвердила Всемирная организация здравоохранения.

Слухи распространились на фоне вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. На судне, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, от инфекции погибли три пассажира.

Что говорят факты

Никаких научных подтверждений у этого слуха нет. Hindustan Times провело расследование и пришло к выводу, что:

источник фейка — непроверенные аккаунты в соцсетях, а некоторые из них вообще позиционируют себя как пародийные;

ВОЗ не делала заявлений о подобном «симптоме»;

ни одно официальное медицинское учреждение не включило изменение размера половых органов в список клинических проявлений хантавируса.

Аккаунт, с которого началось распространение, имеет в описании профиля указание на пародийный характер контента. Однако многие медиа и пользователи эту пометку проигнорировали.

Что на самом деле делает хантавирус

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, хантавирус вызывает два основных типа заболеваний:

легочный синдром — поражает легкие, вызывает одышку и кашель, может привести к дыхательной недостаточности.

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — бьет по почкам, вызывает внутренние кровотечения и может привести к острой почечной недостаточности.

Симптомы хантавируса — лихорадка, мышечные боли, усталость, головная боль, тошнота, рвота, диарея, боли в животе.

Что делать с фейками

Эксперты предупреждают: вокруг хантавируса повторяются старые схемы медицинской дезинформации, которые были распространены во время пандемии COVID-19. К ним добавились абсурдные шутки, которые пользователи принимают за правду.

Проверяйте информацию в официальных источниках (ВОЗ, Роспотребнадзор). Не распространяйте неподтвержденные данные.

