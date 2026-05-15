Самый одинокий пес: бигль более 850 дней не может обрести семью

Лилия Килячкова
Потенциальные владельцы часто игнорируют Майло, ошибочно принимая его за глубокого старика.

В Великобритании пятилетний бигль по кличке Майло не может найти новый дом уже более 850 дней из-за седины на морде, которая делает его визуально старше. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам волонтеров приюта в Ившеме, потенциальные владельцы часто игнорируют пса, ошибочно принимая его за глубокого старика из-за характерного окраса морды. Животное попало в организацию еще в 2023 году, когда ему было всего два года, после того как прежний хозяин не справился с уходом за питомцем.

Несмотря на многочисленные просмотры, Майло до сих пор остается в стенах учреждения, ожидая своих людей. Управляющий приютом Крис Слайт отмечает, что грустное выражение глаз и седина «подводят» пса при знакомстве.

«Майло — очень милый мальчик, и хотя к нему пока не проявляли особого интереса, мы знаем, что где-то для него есть подходящий дом. Несмотря на то что ему всего пять лет, у него довольно седая морда, из-за чего он может казаться старше и, к сожалению, его не замечают», — рассказал он.

В начале своего пребывания в приюте бигль проявлял защитную реакцию по отношению к еде и игрушкам, однако благодаря длительным тренировкам достиг значительного прогресса в поведении.

Специалисты подчеркивают, что будущим владельцам придется учитывать медицинские и поведенческие особенности Майло. В настоящее время пес получает лекарства из-за проблем с суставами бедер, чтобы чувствовать себя комфортно. Также собака испытывает трудности, оставаясь в одиночестве, поэтому ему нужна семья, члены которой большую часть времени проводят дома.

«Ему по-прежнему нужны владельцы, которые понимают его потребности и готовы продолжать обучение, включая предоставление ему отдельной комнаты во время еды, где он сможет чувствовать себя в безопасности», — добавили в приюте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что хаски по кличке Сьерра воссоединилась со своим хозяином спустя 12 лет. Пропавшее домашнее животное обнаружили за тысячи миль от дома в истощенном состоянии.

