В Новосибирске обрушился потолок в детской больнице

В одной из палат Детской городской клинической больницы № 1 в Новосибирске рухнул потолок. По данным пресс-службы регионального Минздрава, никто не пострадал, передает ТАСС.

Инцидент произошел утром 23 октября, когда сотрудники обнаружили трещину в потолке. Администрация больницы оперативно перевела 46 детей из этого крыла в другие помещения.

По словам одной из сотрудниц больницы, обрушение могло произойти в хирургическом корпусе, где ранее падал уличный парапет.

На данный момент специалисты обследуют состояние конструкций корпуса, Прокуратура организовала проверку по факту обрушения части крыши и потолка. По данным надзорного ведомства, капитальный ремонт крыши проводился в 2019 году.

Детская клиническая больница № 1 находится в Кировском районе Новосибирска и была открыта в 1950 году.

