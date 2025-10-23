В Новосибирске обрушился потолок в детской больнице

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 18 0

Все началось с трещины.

В Новосибирске обрушился потолок в детской больнице

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В одной из палат Детской городской клинической больницы № 1 в Новосибирске рухнул потолок. По данным пресс-службы регионального Минздрава, никто не пострадал, передает ТАСС.

Инцидент произошел утром 23 октября, когда сотрудники обнаружили трещину в потолке. Администрация больницы оперативно перевела 46 детей из этого крыла в другие помещения.

По словам одной из сотрудниц больницы, обрушение могло произойти в хирургическом корпусе, где ранее падал уличный парапет.

На данный момент специалисты обследуют состояние конструкций корпуса, Прокуратура организовала проверку по факту обрушения части крыши и потолка. По данным надзорного ведомства, капитальный ремонт крыши проводился в 2019 году.

Детская клиническая больница № 1 находится в Кировском районе Новосибирска и была открыта в 1950 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что под Новосибирском на трассе произошла серьезная авария с участием беременной женщины. Водитель потерял управление и вылетел с дороги.

В аварии пострадали три человека. Беременная женщина находилась без сознания. Ее экстренно доставили в реанимацию Краснозерской ЦРБ, где провели родоразрешение и спасли ребенка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:22
Муниципальный режим ЧС введен в районе Копейска после взрыва на предприятии
10:12
Вернут свободу движения: лучшие упражнения от боли в спине и для красивой осанки
10:10
Принц Уильям согласился на встречу с Гарри на конкретных условиях
10:08
В Воронежской области восемь домов повреждены из-за атак ВСУ
10:06
Французскую армию призвали готовиться к крупному конфликту через 3-4 года
10:01
В Новосибирске обрушился потолок в детской больнице

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео