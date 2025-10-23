В Московской области задержан домогавшийся девочки водитель автобуса

В Красногорске задержан водитель автобуса, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по Московской области.

«По информации, размещенной в соцмедиа, водитель автобуса, выполняя маршрут в поселке городского типа Сабурово городского округа Красногорск, совершил развратные действия в отношении ребенка. Произошедшее было запечатлено на видео», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, действия водителя были зафиксированы на видео. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях. Задержанный доставлен к следователю, на данный момент проводится проверка всех обстоятельств происшествия, а также устанавливается личность потерпевшей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жителя Ленинградской области заподозрили в совершении развратных действий в отношении школьниц. По данным правоохранительных органов, пострадавшим от девяти до 17 лет.

Подозреваемый был сожителем покойной тети пострадавших, поэтому дети часто бывали у него в гостях. Во время обысков в квартире полицейские обнаружили более 100 дисков с порнографическими материалами, наручники, плетки и женское белье.

