В Московской области задержан домогавшийся девочки водитель автобуса

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 35 0

О действиях мужчины правоохранительные органы узнали из социальных сетей.

В Красногорске задержан домогавшийся девочки водитель

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Красногорске задержан водитель автобуса, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по Московской области.

«По информации, размещенной в соцмедиа, водитель автобуса, выполняя маршрут в поселке городского типа Сабурово городского округа Красногорск, совершил развратные действия в отношении ребенка. Произошедшее было запечатлено на видео», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, действия водителя были зафиксированы на видео. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях. Задержанный доставлен к следователю, на данный момент проводится проверка всех обстоятельств происшествия, а также устанавливается личность потерпевшей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жителя Ленинградской области заподозрили в совершении развратных действий в отношении школьниц. По данным правоохранительных органов, пострадавшим от девяти до 17 лет.

Подозреваемый был сожителем покойной тети пострадавших, поэтому дети часто бывали у него в гостях. Во время обысков в квартире полицейские обнаружили более 100 дисков с порнографическими материалами, наручники, плетки и женское белье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:55
Неизвестные на лошадях избили пенсионеров плетью в Кисловодске
11:50
Захарова прокомментировала отмену встречи Путина и Трампа в Будапеште
11:37
Умер продюсер «Гленгарри Глен Росс» Джерри Токофски
11:36
Четырехлетнюю девочку нашли мертвой в канализации рядом с презервативом
11:35
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник на подлете к Москве
11:20
Реальность переплетается с историей: чем удивит шоу «Форт. Возращение легенды»

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака
Вернут свободу движения: лучшие упражнения от боли в спине и для красивой осанки
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео