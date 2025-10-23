Дотянут до весны: как правильно собирать и хранить поздние яблоки

Садовод Самойлова: поздние яблоки нужно собирать до минус 5 градусов

Если нужно сохранить домашние яблоки как можно дольше, то стоит их собрать до того, как температура на улице опустится ниже -3 градусов. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала садовод-блогер Светлана Самойлова.

По словам эксперта, яблоки стойко переносят первые легкие заморозки. Если успеть собрать до того, как температура воздуха опустится до минус трех градусов, то можно рассчитывать на то, что фрукты сохранятся до середины весны. Если же планируете лакомиться яблоками только в ближайшее время, то и минус пять градусов не испортят плоды. А вот снятые в морозы фрукты будут плохо храниться и могут горчить.

Собирать плоды с дерева тоже нужно правильно. Для этого необходимо использовать специальный подъемник, а на руки надеть мягкие перчатки. Тянуть вниз или обрывать с силой фрукты не стоит. Подобные действия могут навредить коротким плодовым веточкам, на которых и формируется большая часть урожая.

«После съема яблоки не моют и не обтирают, чтобы не повредить защитный восковой слой. Он помогает плодам храниться долгое время. Допускается чуть промокнуть плоды при сборе в дождь», — предупредила специалист.

Она также добавила, что упавшие с дерева плоды не будут храниться долго. Поэтому, если решили их собрать, то складывать такие яблоки нужно в отдельный ящик.

То, в каких условиях хранятся фрукты, тоже играет большую роль. Лучше всего с этой задачей справится погреб. Там они сохранятся до середины весны. На лоджии — до конца февраля, а в холодильнике они пролежат несколько недель.

В погребе и на лоджии нужно держать плоды в пластиковых или деревянных ящиках. Лучше, если они будут лежать в один слой и на бумажной подстилке. Но если фруктов слишком много, то можно укладывать яблоки в три слоя, каждый из которых отделять газетой. Ящики можно закрыть, но не нужно проклеивать скотчем, уточнила Самойлова.

Кроме того, не нужно забывать раз в две недели перебирать урожай, чтобы выкидывать те плоды, что начали портиться. Нужно также соблюдать влажность. Оптимальное значение — 85%. Не стоит хранить яблоки рядом с картофелем, так как этот овощ выделяет много влаги.

Поврежденные, червивые и перезрелые фрукты долго храниться не смогут — начнут портиться, предупредила садовод.

