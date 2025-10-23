NYP: Бывший муж испанской чиновницы найден мертвым в мусорном контейнере

Работники коммунальной службы обнаружили тело 45-летнего бывшего мужа испанской чиновницы в мусорном контейнере в Кастельоне. Об этом сообщает The New York Post.

Сотрудники заметили торчащие из бака ноги за мгновение до того, как мужчина оказался в прессе мусоровоза. Им удалось быстро отключить систему сжатия и предотвратить полное раздавливание тела.

По предварительным данным властей, мужчина, который ранее был женат на чиновнице Марии Тормо, уже был мертв, когда его бросили в контейнер. Точная причина смерти пока не установлена, однако на теле обнаружены ушибы и синяки, характерные для побоев.

Полиция проверяет записи ближайших камер видеонаблюдения и ожидает результатов вскрытия. Следователи рассматривают разные версии, включая возможные связи с криминальным окружением или разборки с наркоторговцами.

