В Нижнем Новгороде двух выпускников удалили с ЕГЭ за шпаргалку и телефон

Двух выпускников в Нижнем Новгороде удалили с Единого государственного экзамена за нарушение правил. Один школьник принес на экзамен шпаргалку, второй — телефон. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в своем канале в мессенджере МАКС.
Государственная итоговая аттестация 2026 года стартовала 1 июня. В этот день одиннадцатиклассники сдавали экзамены по выбору: химию выбрали 1547 человек, историю — 1773 человека, литературу — 847 человек.
По словам Пучкова, в целом экзамены прошли спокойно, однако два участника были удалены. В таких случаях результат аннулируется, а пересдать предмет можно только в рамках следующей кампании ЕГЭ через год.
Министр призвал школьников не пытаться проносить на экзамены телефоны и шпаргалки. Он предупредил, что нарушение могут выявить не только сразу, но и позже — при просмотре видеозаписей.
Пучков посоветовал выпускникам готовиться честно: писать от руки интеллект-карты, продумывать их структуру, фиксировать важную информацию на бумаге, но оставлять такие материалы дома. По его словам, это поможет лучше запомнить материал и спокойнее чувствовать себя на экзамене.
