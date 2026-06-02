В Нижнем Новгороде двух выпускников удалили с ЕГЭ за шпаргалку и телефон

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 40 0

Их результаты аннулируют, а пересдать экзамен они смогут только в следующем году.

В Нижнем Новгороде двух выпускников удалили с ЕГЭ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ЕГЭ

Двух выпускников в Нижнем Новгороде удалили с Единого государственного экзамена за нарушение правил. Один школьник принес на экзамен шпаргалку, второй — телефон. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в своем канале в мессенджере МАКС.

Государственная итоговая аттестация 2026 года стартовала 1 июня. В этот день одиннадцатиклассники сдавали экзамены по выбору: химию выбрали 1547 человек, историю — 1773 человека, литературу — 847 человек.

По словам Пучкова, в целом экзамены прошли спокойно, однако два участника были удалены. В таких случаях результат аннулируется, а пересдать предмет можно только в рамках следующей кампании ЕГЭ через год.

Министр призвал школьников не пытаться проносить на экзамены телефоны и шпаргалки. Он предупредил, что нарушение могут выявить не только сразу, но и позже — при просмотре видеозаписей.

Пучков посоветовал выпускникам готовиться честно: писать от руки интеллект-карты, продумывать их структуру, фиксировать важную информацию на бумаге, но оставлять такие материалы дома. По его словам, это поможет лучше запомнить материал и спокойнее чувствовать себя на экзамене.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС 
 
 

Тема:
ЕГЭ
1 июн
Кравцов: первый ЕГЭ-2026 прошел без утечек и сбоев
1 июн
Более 22 тысяч столичных выпускников выбрали ЕГЭ по литературе, химии и истории
1 июн
В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ
29 мая
«Одна из самых высоких в мире»: Кравцов — об объективности ЕГЭ
27 мая
Школьникам в России могут разрешить пересдавать больше одного ЕГЭ
22 мая
Рособрнадзор ограничил шумные работы рядом с местами проведения ЕГЭ
22 мая
ЕГЭ без волнения: психолог рассказала, как быстро успокоиться прямо на экзамене
21 мая
В Рособрнадзоре рассказали о разрешенной во время ЕГЭ еде
18 мая
Поддержка принесет успех: как родители могут помочь ребенку сдать экзамены
17 мая
Два способа: как исправлять ошибки в бланках ЕГЭ
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.53 86.25
3.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:24
Песков: СВО будет продолжаться, пока Украина отказывается от переговоров
13:17
Церемония прощания с писательницей Зоей Богуславской началась в Москве
13:16
Песков заявил о постоянных контактах РФ и США по закрытым каналам
13:09
Песков рассказал, при каком условии СВО может завершиться до конца суток
12:59
Сошел с ума? Один из руководителей Disney создал ИИ-бота и считает его своим сыном
12:43
Песков указал на смену парадигмы конфликта на Украине после удара по Старобельску

Сейчас читают

Многовекторность, прагматизм и баланс: профессор Бегалинова об ориентирах Казахстана
До трагедии в школе: что в поведении ребенка родители обязаны заметить заранее
Тихий удар по сердцу: почему женщины переносят инфаркт иначе, чем мужчины
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео