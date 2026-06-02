В лесу Нью-Мексико нашли тело одной из пропавших в США ученых

Анастасия Федорова
Останки Мелиссы Касиас обнаружил турист в Карсонском национальном лесу.

Тело одной из загадочно пропавших в США научных сотрудниц Мелиссы Касиас нашли в Карсонском национальном лесу в штате Нью-Мексико. Об этом сообщила местная полиция.

«28 мая 2026 года Бюро расследований полиции штата Нью-Мексико было уведомлено о том, что турист обнаружил человеческие останки в районе Макгаффи-Ридж в национальном лесу Карсон. <…> Личность была положительно идентифицирована как пропавшая без вести Мелисса Касиас», — говорится в сообщении ведомства в соцсети Facebook*.

Останки обнаружил турист в районе Макгаффи-Ридж. Позже специалисты установили, что они принадлежат Касиас, которая числилась пропавшей без вести. Рядом с телом был найден пистолет.

Причина и обстоятельства смерти пока не установлены. Останки направили на дополнительное антропологическое исследование. Расследование продолжается.

По данным CBS News, Касиас работала административным ассистентом в Национальной лаборатории Лос-Аламоса. Она пропала 26 июня 2025 года после того, как навестила дочь на работе. Женщина не пришла на работу и не вернулась домой. Позже родственники нашли дома ее кошелек, документы и мобильные телефоны, после чего сообщили об исчезновении.

Касиас стала вторым сотрудником лаборатории Лос-Аламоса, пропавшим за последний год после исчезновения 78-летнего Энтони Чавеса. Оба входят в число пропавших без вести или погибших американских ученых и научных сотрудников, работавших в чувствительных областях, связанных с ядерными и космическими технологиями.

Федеральное бюро расследований проверяет возможную связь между исчезновениями. Родственники погибшей заявили, что продолжат добиваться ответов и справедливости.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

