В Пятигорске число пострадавших от отравления в кафе увеличилось до 70

Александра Якимчук

Почти 60 отравивших пришлось госпитализировать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Количество человек, обратившихся за медицинской помощью после посещения кафе в Пятигорске, увеличилось до 70. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Ставропольского края.

Там отметили, что 59 пострадавших проходят лечение в стационаре. Еще 11 человек восстанавливают здоровье амбулаторно.

Известно, что 31 мая более 30 человек, в том числе и дети, обратились в медицинские учреждения Пятигорска после посещения одного и того же кафе. Некоторые из них были госпитализированы с диагнозом — кишечная инфекция.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Следователи проводят проверку этого общепита. Оттуда были изъяты образцы для проведения экспертиз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что одна из пострадавших в кафе Пятигорска предположила причину отравления. Некачественным мог оказаться соус. Так как единственный, кто не пострадал из ее компании — это человек, который ел блюда без добавления соуса.

