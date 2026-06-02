Умерла заслуженная артистка России Нина Марушина

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 77 0

Театр назвал уход актрисы невосполнимой утратой.

Умерла актриса Театра Пушкина Нина Марушина

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заслуженная артистка России Нина Александровна Марушина ушла из жизни в возрасте 91 года. Она оставила после себя яркий след в истории отечественного театра. Об этом сообщили в пресс-службе Театра Пушкина.

«Без Нины Александровны невозможно представить себе историю Театра Пушкина. Она пришла в театр тогда, когда главным режиссером был Борис Равенских, и преданно служила этой сцене 64 года», — говорится в некрологе.

В театре подчеркнули, что все созданные ею образы — озорные, женственные и невероятно трогательные — навсегда останутся в сердцах зрителей.

Нина Марушина посвятила всю свою творческую жизнь одной сцене, сыграв десятки разноплановых ролей в спектаклях по классическим и современным пьесам. Ее талант был оценен не только публикой, но и профессиональным сообществом. Свои соболезнования семье и близким артистки выразили коллеги по цеху, отметив, что скорбят вместе с ее родными.

Ранее 5-tv.ru писал об уходе из жизни актрисы из «Войны и мира» Ларисы Жуковской.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.53 86.25
3.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:31
«Открыли новую страницу преступлений»: Путин о теракте в Старобельске
13:24
Песков: СВО будет продолжаться, пока Украина отказывается от переговоров
13:17
Церемония прощания с писательницей Зоей Богуславской началась в Москве
13:16
Песков заявил о постоянных контактах РФ и США по закрытым каналам
13:09
Песков рассказал, при каком условии СВО может завершиться до конца суток
12:59
Сошел с ума? Один из руководителей Disney создал ИИ-бота и считает его своим сыном

Сейчас читают

Многовекторность, прагматизм и баланс: профессор Бегалинова об ориентирах Казахстана
До трагедии в школе: что в поведении ребенка родители обязаны заметить заранее
Тихий удар по сердцу: почему женщины переносят инфаркт иначе, чем мужчины
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео