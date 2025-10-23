«Что ты на себя надел?» — Киркоров часто спорит с Яной Рудковской о моде

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив

Артисты созваниваются и критикуют наряды друг друга.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Филипп Киркоров часто спорит с Яной Рудковской о моде

Народный артист РФ Филипп Киркоров часто спорит о моде с продюсером Яной Рудковской. Они созваниваются и обмениваются мнениями по поводу нарядов друг друга. Об этом он рассказал 5-tv.ru на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория».

«Я говорю — что ты на себя надела, она — что ты на себя надел? Я говорю, ну, это дорого, она — у меня тоже дорого. Я говорю — тебе не идет, она — тебе тоже. Вот так и живем», — поделился артист.

По словам Киркорова, он обожает Рудковскую за ее смелость и ценит то, что она прямо высказывает ему свое мнение, ведь «кто-то же должен с ним спорить».

Звезда также прокомментировал перепалку между ним и Рудковской на тему посещаемости концертов певца Сергея Лазарева и заслуженного артиста Российской Федерации Димы Билана. Киркоров упоминал «тысячи поклонников», а телеведущая заявила, что концерты Димы Билана были намного масштабнее.

В конце спора продюсер сказала, что останется «при своем мнении» — Киркоров заявил, что поступит так же. Он отметил, что является «человеком фактов» и опирается на собственный опыт, ведь он был на концертах обоих артистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров считает себя жителем «сказочного мира».

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

