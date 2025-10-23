В Копейске ведутся поиски 12 работников предприятия после взрыва

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 18 0

В результате ЧП погибли 10 человек.

Сколько человек погибли от взрыва в Копейске

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Количество пострадавших при взрыве на предприятии в Копейске выросло до 19 человек. Пять раненых госпитализировали в тяжелом состоянии, двоих перевели в ожоговое отделение ГКБ № 6 Челябинска, еще двоих — в областную больницу. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По последней информации, в результате взрыва погибли 10 человек.

Кроме того, экстренные службы устанавливают местонахождение еще 12 сотрудников предприятия, на котором произошел взрыв.

Взрыв на предприятии в Копейске прогремел днем ранее. Вслед за этим начался пожар, который привел к еще одному взрыву.

По данным источника 5-tv.ru, он мог произойти из-за нарушений техники безопасности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:29
Полуобнаженный мужчина просил рубашку у соседей после убийства жены
13:25
Николь Кидман решила вернуть старую любовь после развода с Китом Урбаном
13:18
В Копейске ведутся поиски 12 работников предприятия после взрыва
13:15
Мужчина приглашал блогеров на бесплатное отбеливание зубов и насиловал их 
13:04
Кричал и вырывался: годовалому малышу набили тату Mellstroy ради квартиры
12:49
«Что ты на себя надел?» — Киркоров часто спорит с Яной Рудковской о моде

Сейчас читают

Взрыв произошел на автобусной остановке в Ставрополе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака
Вернут свободу движения: лучшие упражнения от боли в спине и для красивой осанки
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео