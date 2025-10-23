В Копейске ведутся поиски 12 работников предприятия после взрыва

Количество пострадавших при взрыве на предприятии в Копейске выросло до 19 человек. Пять раненых госпитализировали в тяжелом состоянии, двоих перевели в ожоговое отделение ГКБ № 6 Челябинска, еще двоих — в областную больницу. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По последней информации, в результате взрыва погибли 10 человек.

Кроме того, экстренные службы устанавливают местонахождение еще 12 сотрудников предприятия, на котором произошел взрыв.

Взрыв на предприятии в Копейске прогремел днем ранее. Вслед за этим начался пожар, который привел к еще одному взрыву.

По данным источника 5-tv.ru, он мог произойти из-за нарушений техники безопасности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

