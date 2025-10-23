Ким Кардашьян поставили серьезный диагноз — при чем здесь Канье Уэст?

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 19 0

Ранее звезда рассказывала о своих аутоиммунных проблемах.

Проблемы со здоровьем Ким Кардашьян

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: Ким Кардашьян поставили серьезный диагноз из-за Канье Уэста

Звезда телешоу Ким Кардашьян рассказала, что врачи обнаружили у нее аневризму головного мозга. По словам самой теледивы, заболевание могло развиться из-за сильного стресса, который она переживала во время брака и развода с рэпером Канье Уэстом. Об этом сообщает Mirror.

В новом эпизоде седьмого сезона «Семейства Кардашьян» Ким прошла МРТ. Позже, разговаривая с сестрой Кортни, она призналась, что до сих пор не может поверить в диагноз.

«Почему, черт возьми, это происходит?» — сказала она со слезами на глазах.

Кардашьян отметила, что последние годы стали для нее эмоциональным испытанием и призналась, что пережитый стресс серьезно сказался на здоровье. Ранее звезда рассказывала о своих аутоиммунных проблемах — псориазе и псориатическом артрите, которые, по ее словам, также обострялись на фоне нервного напряжения.

Ким Кардашьян и Канье Уэст официально развелись в ноябре 2022 года после восьмилетнего брака. В 2025 году Ким раскрыла причины развода в подкасте Call Her Daddy, назвав отношения «токсичными». По ее словам, брак сопровождался эмоциональной и финансовой нестабильностью, а также непредсказуемым поведением Канье — он мог публично раскрывать личные детали их жизни и даже раздавать их дорогие автомобили друзьям без ее согласия.

Кардашьян призналась, что не чувствовала безопасности и стабильности рядом с мужем, но долго терпела ради детей и карьеры. Сейчас она уверена, что приняла правильное решение.

В эпизоде реалити-шоу Ким также рассказала о психологических последствиях брака, сравнив свои переживания со «стокгольмским синдромом». Она подчеркнула, что, несмотря на развод, по-прежнему связана с Уэстом из-за четверых общих детей — Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма.

Аневризма головного мозга является патологическим выпячиванием стенки артерии, которое обычно развивается без симптомов и обнаруживается случайно при обследованиях. Это расширение может оставаться незаметным до момента разрыва, после которого возникает острое внутримозговое кровотечение. Разрыв аневризмы вызывает сильную головную боль, тошноту, потерю сознания, судороги и другие тяжелые симптомы, что представляет опасность для жизни и может привести к смерти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:07
Путин: рождение ребенка — личный выбор каждой семьи
15:03
«Большое горе»: семья Сергея Жигунова потеряла близкого человека
15:00
«Готовы с Ольгой пить коньяк»: Губерниев и Бузова записали совместную песню
14:57
Ким Кардашьян поставили серьезный диагноз — при чем здесь Канье Уэст?
14:47
Слава высмеяла Катю Лель за фото с НЛО и «контакты с высшими силами»
14:35
Захарова прокомментировала идею строительства тоннеля между Россией и США

Сейчас читают

«Что ты на себя надел?» — Киркоров часто спорит с Яной Рудковской о моде
Вернут свободу движения: лучшие упражнения от боли в спине и для красивой осанки
Оскорбленная Светличная и покалеченный Никулин: что осталось за кадром «Бриллиантовой руки»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео