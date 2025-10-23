Умер двухкратный чемпион СССР по футболу Виктор Шустиков

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 44 0

Он был рекордсменом «Торпедо» по проведенным матчам.

Умер футболист Виктор Шустиков

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Донской

Двукратный чемпион СССР по футболу и игрок «Торпедо» Виктор Шустиков ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба на своем сайте.

Футболист умер после продолжительной болезни.

«На 87-м году жизни после продолжительной болезни скончался легендарный футболист „Торпедо“ и сборной СССР Виктор Шустиков. ФК „Торпедо Москва“ выражает искренние соболезнования родным и близким покойного!» — говорится в публикации.

С 1958 по 1972 года Шустиков играл за клуб на позиции защитника, в последние годы был капитаном команды. Он был рекордсменом клуба по проведенным матчам — 427, включая 11 в еврокубках.

Шесть раз он входил в список лучших футболистов сезона. После завершения профессиональной карьеры работал тренером «Торпедо», а после и в футбольной школе «Торпедо».

В 1997 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умер известный рок-музыкант Павел Скала.

