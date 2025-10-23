Mirror: Мужчина держал падчерицу взаперти 28 лет и заставил ее родить шестерых детей

Женщина из Франции рассказала о своих ужасающих испытаниях длиною в 28 лет. Отчим избивал ее, пытал, насиловал и заставил родить от него шестерых детей. Об этом сообщает Mirror.

Лидия Гуардо, которой сейчас 62, провела почти три десятилетия в изоляции, подвергаясь систематическому насилию.

Все началось в 1971 году, когда восьмилетнюю девочку отчим запер на чердаке их дома в деревушке под Парижем. Несмотря на то что Лидии несколько раз удавалось бежать, французские власти каждый раз возвращали ее обратно — даже после того, как на теле девочки находили ожоги от кипятка и соляной кислоты. Издевательства продолжались до самой смерти отчима в 1999 году.

Мать Лидии также участвовала в насилии. По словам пострадавшей, женщина с детства издевалась над ней — однажды заставила залезть в кипяток, из-за чего ребенок получил ожоги третьей степени. Она получила четыре года условно за то, что не предотвратила насилие.

В 2008 году Лидия впервые решилась рассказать о пережитом в интервью радиостанции RTL.

«Он насиловал меня утром, вечером и ночью», — сказала она. По ее словам, в те годы весь мир предпочел закрыть глаза на ее боль.

Лидия описала свою историю в книге «Молчание других», написанной в соавторстве с журналистом Жаном-Мишелем Карадеком. Рассказывать о своем прошлом она решилась только после громкого дела Йозефа Фрица в Австрии — мужчины, который более 20 лет держал в подвале свою дочь Элизабет и заставил ее родить семерых детей.

Сегодня Лидия живет в небольшом городке недалеко от Парижа и воспитывает детей. Она по-прежнему носит длинную одежду, чтобы скрыть шрамы, но говорит, что наконец обрела внутреннюю свободу:

«Я живу сегодняшним днем. Люблю жизнь. Когда люди жалуются, я говорю: жизнь прекрасна. Я счастлива, что просто существую», — отмечает она.

