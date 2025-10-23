Матвиенко: материнский капитал нужно перенаправить на поддержку многодетности

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 46 0

Все дополнительные меры поддержки должны быть сконцентрированы на рождении третьего и последующих детей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Программу материнского капитала необходимо переориентировать на поддержку многодетных семей. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Настало время совершенствования программы материнского капитала. Полагаем, что следует переориентировать ее на поддержку многодетности и рождение третьего и последующих детей. Сегодня маткапитал на второго и последующих детей меньше, чем на первого», — отметила политик.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказывал о том, что материнский капитал будет направлен на стимулирование рождения вторых и последующих детей. Об этом писал 5-tv.ru. По данным Соцфонда, в 2024 году россияне направили 344,8 миллиарда рублей маткапитала на улучшение жилищных условий, из них 267,8 миллиарда пошли на оплату ипотеки и займов.

