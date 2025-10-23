«Главное — не распылять»: Путин указал на важность соблюдения целей маткапитала

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

В первую очередь необходимо обезопасить жизни матери и ребенка, уверен президент.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

Путин отметил необходимость траты маткапитала на безопасность матери и ребенка

Важно не распылять маткапитал на цели, не связанные с детьми. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Желание направить материнский капитал на другие цели, не связанные с воспитание детей, часто недальновидно. При этом Путин вспомнил, какими были реальные цели при создании такой помощи семьям.

«Когда-то эта идея (с созданием маткапитала. — Прим. ред) пришла в голову мне и коллегам. И она оказалась очень удачной. Безусловно, нужно думать о совершенствовании этого механизма. Мы стараемся его поддерживать, индексировать. Прошу только об одном — главное не распылите его», — обратился к россиянам Путин.

Он отметил, что в первую очередь необходимо обезопасить жизни матери и ребенка, на что и выделяются деньги.

«Надо защитить интересы детей и женщин. Я называл его материнским капиталом не случайно. Есть фундаментальные потребности семьи. Вот из этого нужно исходить», — добавил глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что России планируют скорректировать маткапитал. Его размер с 1 февраля 2025 года — 690 тысяч рублей на первого ребенка, а также около 222 тысяч рублей — на второго.

