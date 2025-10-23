Спасла хитрость: школьница сбежала от маньяка спустя девять месяцев рабства

Школьница сбежала от маньяка спустя девять месяцев рабства

Эбби Эрнандес — 14-летняя школьница — пропала в США по дороге домой. Девочку держали в плену девять месяцев, но ей удалось обмануть похитителя и спастись. Об этом сообщает издание Mirror.

«Я понимала, что если покажу страх или ненависть, он может меня убить. Поэтому решила быть на его стороне», — рассказывала Эбби после освобождения.

Позже выяснилось, что школьницу удерживал местный житель, 34-летний Натаниэль Кибби. Он держал ее взаперти в металлическом контейнере примерно в 50 километрах от ее дома, подвергал насилию и угрожал. Чтобы выжить, Эбби притворилась покорной и внушила похитителю, что не собирается его выдавать.

Со временем Кибби стал доверять пленнице и даже позволил ей участвовать в своих делах. Когда Эбби узнала настоящее имя своего мучителя из записной книжки, которую он ей дал, ситуация изменилась: преступник испугался, что полиция выйдет на него. Он решил отвезти девочку туда, где похитил и отпустить, взяв обещание мочлать.

После освобождения школьница помогла полиции установить личность Кибби, и тот признал вину по семи статьям, включая похищение и насилие. Суд приговорил его к сроку от 45 до 90 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.