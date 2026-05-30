Путин продлил до 31 августа порядок оформления импортных товаров из стран ЕАЭС

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 34 0

Соответствующие изменения внесены в указ «Об особенностях таможенного регулирования на государственной границе РФ».

Порядок оформления импортных товаров из стран ЕАЭС

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин продлил до 31 августа 2026 года действие временного порядка оформления и маркировки отдельных импортных товаров, ввозимых в РФ из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Указ опубликован 30 мая на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в указ «Об особенностях таможенного регулирования на государственной границе РФ», заменяя слова «до 31 мая 2026 года включительно» на «до 31 августа 2026 года включительно».

Накануне глава государства заявил, что почти все расчеты между странами ЕАЭС осуществляются в национальных валютах, что защищает торговые операции от внешнего воздействия и обеспечивает устойчивость экспортно-импортных операций к негативным тенденциям на мировых рынках. Он также отметил продолжающуюся работу по гармонизации таможенного законодательства стран союза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в ходе саммита ЕАЭС в Казахстане заявил об углублении союзнических отношений со странами объединения как о безусловном приоритете для Москвы.

Российский лидер подчеркнул, что государства Евразии намерены и впредь укреплять взаимодействие и совместно развиваться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Девы и Рыбы — в зоне риска: гороскоп здоровья для знаков зодиака на июнь...

Последние новости

21:24
Политолог связал удар ВСУ по ЗАЭС с отвлечением внимания от коррупции в Киеве
21:10
Жена хоккеиста Ковальчука стала первой россиянкой, покорившей Эверест без баллона
20:52
Директор ЗАЭС оценил удар по машинному залу энергоблока как крайне серьезный
20:36
«Взрослеешь за секунду»: Добрынин призвал всех мужчин пройти армию
20:10
«С чего вы взяли, что нужна красота?» — Калюжный о девушках
20:09
Путин продлил до 31 августа порядок оформления импортных товаров из стран ЕАЭС

Сейчас читают

Павильоны площадью в 20 футбольных полей: в Петербурге вовсю готовятся к ПМЭФ
«Нужно себя любить»: Юлианна Караулова — об отношении к спорту
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео