«Взрослеешь за секунду»: Добрынин призвал всех мужчин пройти армию

Актер уверен, что после дембеля парни становятся более пунктуальными и ответственными.

Николай Добрынин считает, что каждый мужчина должен пройти армию

Заслуженный артист России Николай Добрынин уверен, что каждый мужчина обязан пройти службу в армии. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на встрече актера Глеба Калюжного после его возвращения со срочной службы.

Добрынин лично приехал поддержать коллегу, с которым они вместе снимались в картине «Дед Фомич».

По мнению артиста, армия мгновенно выбивает из мальчиков инфантилизм, даря необходимую собранность, пунктуальность и ответственность. Кроме того, Николай уверен, что после службы жить становится гораздо легче.

«Я считаю, что каждый должен отслужить. В армии взрослеешь за секунду, когда слышишь в шесть утра: „Рота, подъем!“. Тут уже не до мамы, не до папы. Начинаются суровые будни», — сказал актер.

Правда, сам актер признался, что армейские привычки остались с ним на долгое время. Так, после дембеля Добрынин еще два года подряд просыпался раньше шести утра.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Николай Добрынин уже в школьные годы мечтал служить в армии и даже обращался в военкомат, когда был еще в восьмом классе.

