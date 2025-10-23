Путин предложил объявить 2027 год в РФ Годом географии

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 44 0

Президент начал свою речь на съезде Русского географического общества

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Путин предложил объявить 2027 год в стране Годом географии. Об этом он заявил на съезде Русского географического общества (РГО) в Кремле.

Предложение не случайно, ведь география, отметил российский лидер, очень важна для нашей страны с политической точки зрения.

При этом главным событием Года географии в России может стать открытие Музея географии, предположил президент.

Ранее 5-tv.ru напоминал, что Русскому географическому обществу исполнилось 180 лет. Удивительно, но за все это время РГО не закрывалось ни на день. Его экспедиции, уникальные исследования и отвага путешественников меняли карты и спасали жизни, несмотря на войны, смены режимов и другие потрясения. 

Русское географическое общество — старейшая организация страны. Созданная Федором Литке в 1845-м, она стала домом для тех, кто в эпоху великих открытий лично заполнял белые пятна на карте мира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:12
На развитие туризма на Северном Кавказе выделят более 12 миллиардов рублей
18:11
Путин создал комиссию по противодействию финансирования терроризма и экстремизма
18:00
Путин подчеркнул вклад ученых-географов в победу в Великой Отечественной войне
17:52
Вернуть уважение: почему король Карл до сих пор не лишил брата Эндрю титула принца
17:45
Путин предложил объявить 2027 год в РФ Годом географии
17:35
В сосисках и пельменях начали обнаруживать человеческие зубы

Сейчас читают

«Большое горе»: семья Сергея Жигунова потеряла близкого человека
«Русская земля родит еще Кулибиных»: Пермякова верит в создание машины времени
«Что ты на себя надел?» — Киркоров часто спорит с Яной Рудковской о моде
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео