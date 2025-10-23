Путин предложил объявить 2027 год в РФ Годом географии

Президент РФ Путин предложил объявить 2027 год в стране Годом географии. Об этом он заявил на съезде Русского географического общества (РГО) в Кремле.

Предложение не случайно, ведь география, отметил российский лидер, очень важна для нашей страны с политической точки зрения.

При этом главным событием Года географии в России может стать открытие Музея географии, предположил президент.

Ранее 5-tv.ru напоминал, что Русскому географическому обществу исполнилось 180 лет. Удивительно, но за все это время РГО не закрывалось ни на день. Его экспедиции, уникальные исследования и отвага путешественников меняли карты и спасали жизни, несмотря на войны, смены режимов и другие потрясения.

Русское географическое общество — старейшая организация страны. Созданная Федором Литке в 1845-м, она стала домом для тех, кто в эпоху великих открытий лично заполнял белые пятна на карте мира.

