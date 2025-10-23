«Выступления были чистыми»: гимнастка Мельникова прокомментировала свою победу на ЧМ 

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова Эксклюзив 40 0

В выборе упражнений для вольной программы спортсменке помогала подруга-танцовщица.

Фото, видео: Dita Alangkara/ТАСС; ruptly; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гимнастка Мельникова довольна своим выступлением на чемпионате мира в Джакарте

Двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о своих впечатлениях от победы на чемпионате мира в Джакарте. Эмоциями спортсменка поделилась в ходе беседы с Ruptly.

По словам спортсменки, она осталась довольна своим выступлением, хотя сожалеет о падении на бревне, которое помешало идеально выполнить программу.

«Я, в целом, довольна выступлением. Мне очень обидно за мою повторную ошибку на бревне. Но рада, что все закончилось хорошо. Мои выступления были чистыми, если бы не падение на бревне», — уточнила гимнастка.

Мельникова отметила, что зрителям особенно полюбились ее вольные упражнения.

«Эти вольные упражнения мы делали с моей подругой — она танцовщица. Было запланировано что-то веселое. Это получилось, они яркие», — добавила она.

Мельникова набрала 55,066 балла по сумме четырех упражнений, второе место заняла американка Лиэнн Вон, набрав 54,966 балла.

Для Мельниковой это первая медаль на чемпионате мира с 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что министр спорта РФ Дегтярев поздравил гимнастку Мельникову с победой на чемпионате мира в Джакарте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.27
-0.38 94.39
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:40
В Кисловодске СК проверяет всадников в масках, которые напали на пенсионеров
22:22
«Красавица наша!» — Хоркина о победе Мельниковой на чемпионате мира
22:20
В Москве для реализации программы реновации в сентябре возвели 18 новостроек
22:03
«Выступления были чистыми»: гимнастка Мельникова прокомментировала свою победу на ЧМ 
22:02
На такое способны только боги: Губерниев прокомментировал победу Мельниковой на ЧМ
21:44
«Что полюбили давно, всегда останется любимым»: Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой

Сейчас читают

«Скоро мы выпустим свое»: Михайлов анонсировал ростовые куклы со своим лицом
«Большое горе»: семья Сергея Жигунова потеряла близкого человека
Суд приговорил блогера Сидоропуло к шести годам колонии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео