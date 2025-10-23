«Выступления были чистыми»: гимнастка Мельникова прокомментировала свою победу на ЧМ 

Гимнастка Мельникова довольна своим выступлением на чемпионате мира в Джакарте

Двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о своих впечатлениях от победы на чемпионате мира в Джакарте. Эмоциями спортсменка поделилась в ходе беседы с Ruptly.

По словам спортсменки, она осталась довольна своим выступлением, хотя сожалеет о падении на бревне, которое помешало идеально выполнить программу.

«Я, в целом, довольна выступлением. Мне очень обидно за мою повторную ошибку на бревне. Но рада, что все закончилось хорошо. Мои выступления были чистыми, если бы не падение на бревне», — уточнила гимнастка.

Мельникова отметила, что зрителям особенно полюбились ее вольные упражнения.

«Эти вольные упражнения мы делали с моей подругой — она танцовщица. Было запланировано что-то веселое. Это получилось, они яркие», — добавила она.

Мельникова набрала 55,066 балла по сумме четырех упражнений, второе место заняла американка Лиэнн Вон, набрав 54,966 балла.

Для Мельниковой это первая медаль на чемпионате мира с 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что министр спорта РФ Дегтярев поздравил гимнастку Мельникову с победой на чемпионате мира в Джакарте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.