«Сделала невозможное»: тренер Мельниковой высказалась о ее победе на ЧМ

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 41 0

Валентина Родионенко гордится своей ученицей.

Что сказала тренер Ангелины Мельниковой про ее победу на ЧМ

Фото: Dita Alangkara/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тренер Родионенко: Мельникова сделала невозможное для своей победы на ЧМ

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что Ангелина Мельникова сделала невозможное ради своей победы. Об этом тренер рассказала в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Наставник гордится тем, что, несмотря на ошибку, которую 25-летняя спортсменка допустила во время упражнения на бревнах, Ангелина не сдалась, а собралась и сделала невозможное.

«Это как никогда высоко. Четыре года не выступать среди таких соперниц, не быть на помосте. Допустить ошибку на бревне, выйти на вольные и сделать невозможное. Были три девочки, которые могли стать абсолютными чемпионками. Достаточно было одной ошибки, но Ангелина сделала невозможное. Собралась и сделала! Разговаривали с ней по телефону, сказала ей, что она сделала невероятное... Умница!» — отметила Родионенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что гимнастка Мельникова прокомментировала свою победу на чемпионате мира. Спортсменка осталась довольна своим выступлением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.27
-0.38 94.39
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:15
Жуткие декорации: скандал на детском празднике в Хакасии
23:59
Трамп опроверг отправление к границе с Венесуэлой бомбардировщиков B-1
23:45
Отношение к матери — сакрально: главные заявления Путина на Совете по демографии
23:38
Система «умной» записи в поликлинику улучшила качество приема пациентов в Москве
23:19
Главе АСВ Андрею Мельникову предъявлены обвинения по делу о хищении средств
23:14
В Белом доме прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

Сейчас читают

«Скоро мы выпустим свое»: Михайлов анонсировал ростовые куклы со своим лицом
«Что полюбили давно, всегда останется любимым»: Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой
Суд приговорил блогера Сидоропуло к шести годам колонии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео