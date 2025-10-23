«Сделала невозможное»: тренер Мельниковой высказалась о ее победе на ЧМ

Тренер Родионенко: Мельникова сделала невозможное для своей победы на ЧМ

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что Ангелина Мельникова сделала невозможное ради своей победы. Об этом тренер рассказала в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Наставник гордится тем, что, несмотря на ошибку, которую 25-летняя спортсменка допустила во время упражнения на бревнах, Ангелина не сдалась, а собралась и сделала невозможное.

«Это как никогда высоко. Четыре года не выступать среди таких соперниц, не быть на помосте. Допустить ошибку на бревне, выйти на вольные и сделать невозможное. Были три девочки, которые могли стать абсолютными чемпионками. Достаточно было одной ошибки, но Ангелина сделала невозможное. Собралась и сделала! Разговаривали с ней по телефону, сказала ей, что она сделала невероятное... Умница!» — отметила Родионенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что гимнастка Мельникова прокомментировала свою победу на чемпионате мира. Спортсменка осталась довольна своим выступлением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.