Неудачная попытка вернуться: почему окончательно рассорились солистки «Ранеток»

Аня Ранетка: Мы пытались заново собраться и разругались еще больше

Экс-солистка некогда популярной группы «Ранетки» Анна Руднева рассказала о попытке коллектива собраться снова после распада. По словам исполнительницы, никто из бывших участниц сегодня не общается с другими, всех поглотили затянувшиеся конфликты из прошлого. Своим мнением на этот счет певица поделилась в интервью журналистке Алене Жигаловой.

Как отметила Жигалова, после ухода из группы все солистки остались в плохих отношениях с продюсером Сергеем Мильниченко. Руднева подчеркнула, что не согласна с обвинениями в его адрес, в частности, со стороны Евгении Огурцовой, называвшей «Ранетки» сектой, в которой девочек пытались изолировать от семей и даже подвергали сексуальному насилию.

текст. Салынская Анна/ТАСС

Анна же нашла с Мильниченко общий язык и добилась разрешения выступать с репертуаром группы под старым сценическим именем. Однако она согласна, что старые обиды не позволили возродить команду.

«Основной причины назвать не могу. Столько раз задавали этот вопрос, и столько раз я понимаю, что это такая совокупность мелочей. У нас было, скажем так, два эпизода. Первый эпизод — это мне было 18-19-20 лет, когда мы активно работали, самый пик. Второй эпизод был чуть позже, когда мы пытались заново собраться и разосрались еще больше. Просто вдребезги вообще. Лучше было бы, как говорится, не встречаться», — поделилась Руднева.

Как отметила певица, в течение семи лет после ее ухода из группы многие продюсеры хотели завладеть коллективом. Возможно, среди них были даже представители Максима Фадеева. А вот музыкальный лейбл Black Star, наоборот, отказался сотрудничать. Попыток снова собрать «Ранеток» было много. Но у каждой экс-солистки были свои требования, и договориться не получилось.

«У девочек очень много обид конкретно к Сереже. Еще с тех времен, с 20 лет, когда мы расстались. И это было видно, когда мы разговаривали друг с другом», — заявила Руднева.

Группа «Ранетки» — лауреат конкурсов «Пять звезд» и «Eurosonic 2008», обладатель двух премий «Муз-ТВ» в номинациях «Лучший альбом» и «Лучший саундтрек». На ее счету четыре оригинальных альбома. В 2008–2009 годах девушки снимались в одноименном сериале, они также записывали саундтреки к сериалу «Кадетство». Тот самый продюсер Сергей Мильниченко утверждал, что «Ранетки» распались из-за ссор и скандалов, а также финансовых проблем в период спада популярности. Это произошло в 2013 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анна Руднева рассказала, как проходили концерты группы. Действительно ли на сцене и при подписании контрактов девочки были в нетрезвом состоянии?

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.