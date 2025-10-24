Турецкую провинцию Измир затопило из-за мощных ливней

Эфирная новость 27 0

Синоптики предупреждали об обильных осадках, но власти не смогли подготовиться к стихии.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Christoph Reichwein

Сразу несколько районов Измира оказались под водой. На турецкую провинцию, которая очень популярна среди российских туристов, обрушились залповые ливни, которые переполнили реки.

Мощные потоки хлынули на улицы и смешались с грязью. Причем синоптики предупреждали о мощных осадках, но местные власти не смогли подготовиться ко встрече со стихией.

На каждый квадратный метр выпало примерно 120 литров воды. Машины затопило по крыши. На дорогах десятки аварий. Размыты мосты. Укрыться невозможно даже в домах. Жителям еще только предстоит подсчитать убытки, однако, судя по кадрам, уже понятно, что они колоссальные.

