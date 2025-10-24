В Иркутске прокуратура проведет проверку после избиения восьмиклассницы

В Иркутске прокуратура начала проверку после того, как восьмиклассница подверглась избиению со стороны сверстницы. Об этом сообщает областная прокуратура.

В официальном Telegram-канале ведомства сказано, что прокуроры проведут необходимые надзорные мероприятия и дадут оценку исполнению законодательства об образовании, защите прав детей, профилактике безнадзорности и правонарушений.

Такое решение было принято после того, как в сети распространилась информация о том, что ученица 8-го класса одной из школ в микрорайоне Первомайский пострадала от рук одноклассницы. На данный момент причины инцидента выясняются.

Также указано, что прокуратура будет контролировать расследование этого уголовного дела. Уточняется, что по факту произошедшего возбудили дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». В случае необходимости прокуратура оценит законность решений следователей и примет меры реагирования.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Иркутской области подросток в ходе ссоры со сверстницей убил двух человек. Трагедия произошла в городе Шелехове.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.