В Иркутской области подросток в ходе ссоры со сверстницей убил двух человек

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 57 0

Трагедия произошла в городе Шелехове.

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин/ТАСС; СУ СК РФ по Иркутской области; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Иркутской области 14-летний подросток в ходе ссоры со сверстницей убил двух человек, сообщили в СУСК РФ по Иркутской области.

Трагедия произошла в городе Шелехове. Молодой человек нанес ножевые ранения школьнице и пытавшейся за нее заступиться соседке. Обе потерпевшие скончались в медицинском учреждении.

Следователями возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства, касающегося защиты прав несовершеннолетних, а также мер по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковных Люберцах были задержаны предполагаемый киллер и его сообщник, причастные к убийству директора лицея, совершенному 23 года назад. Об этом сообщили в Следственном комитете по Московской области.

По информации ведомства, фигуранты также обвиняются в покушении на убийство еще двух человек. В их отношении возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
«Град» разгромил укрепления и бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:20
Приметы и поверья на 13 октября: что можно и нельзя делать в Григорьев день
7:07
Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в пяти районах Ростовской области
6:52
Камчатка в дыму: вулкан Ключевской совершил выброс пепла на высоту семь километров
6:36
В России стремительно растет заболеваемость ветрянкой
6:18
«Саша поймет»: Дибров впервые после развода вышел в свет с 15-летним сыном

Сейчас читают

Блиновская попросила Мосгорсуд об отсрочке от дальнейшего отбывания наказания
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости