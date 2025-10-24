В Литве попытались оштрафовать русскоговорящего робота-уборщика

Государственная языковая инспекция Литвы не смогла оштрафовать робота-уборщика, который в одном из супермаркетов обращался к покупателям исключительно на русском языке. Об этом сообщает издание Delfi.

Посетитель магазина снял видео, на котором робот произносит фразу: «Извините, я иду в этом направлении. Пожалуйста, уступите дорогу». После публикации ролика один из покупателей пожаловался в языковую инспекцию.

Владелец торговой точки объяснил, что устройство говорило по-русски из-за ошибки подрядчика, установившего программное обеспечение на этом языке. По словам представителей сети, проблему устранили сразу после обращения.

Глава Государственной инспекции по языку Аудрюс Валотка пояснил, что закон о государственном языке регулирует только публичные надписи, но не распространяется на звуковые сообщения. Поэтому, по действующему законодательству, робот может говорить с клиентами на любом языке.

«Это упущение в законе. Он регламентирует письменные тексты, но не звучащие сообщения», — добавил представитель ведомства Арунас Дамбраускас.

