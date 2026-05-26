В России предложили признать каршеринг отдельным видом транспорта

Каршеринг в России хотят признать отдельным видом транспорта. С такой просьбой в Минтранс обратился крупнейший оператор краткосрочной аренды автомобилей, пишут «Известия».

Сейчас услугами каршеринга пользуются всего 3% жителей страны. Но количество клиентов неуклонно растет. А вместе с ними и проблемы на дорогах.

Противники новой идеи указывают: в каршеринге арендуют машины даже те, у кого нет прав. За руль часто садятся пьяными и с чужими аккаунтами. Проблема всей отрасли - неправильная парковка. Такие автомобили бросают как попало. После этого возникают трудности с проездом машин скорой помощи и пожарных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.