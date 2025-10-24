В Японии разработали метод дыхания через задний проход

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 315 0

Совершить научный прорыв помогли наблюдения за животными.

Поступает ли кислород через другие органы помимо легких

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

NYP: В Японии разработали метод дыхания через задний проход

Японские исследователи создали экспериментальную технологию, позволяющую доставлять кислород в организм через прямую кишку. Об этом сообщает New York Post. Метод уже прошел первые клинические испытания и признан безопасным для людей.

Разработка основана на наблюдениях за животными, которые способны поглощать кислород через кишечник — например, вьюны, черепахи и трепанги. Новый подход, называемый энтеральной вентиляцией, предполагает введение в кишечник жидкости, насыщенной кислородом. Она проходит через стенки кишечника и попадает в кровоток, минуя легкие.

В первом исследовании участвовали 27 добровольцев, которым вводили перфтордекалин — жидкость, способную переносить кислород. Участники удерживали ее в течение часа. Несмотря на легкий дискомфорт, серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.

«Теперь, когда мы подтвердили безопасность процедуры, следующим шагом станет оценка ее эффективности для повышения уровня кислорода в крови», — отметил соавтор исследования доктор Таканори Такэбэ.

Теперь специалисты поставили себе задачу установить, какое количество жидкости необходимо и как долго ее нужно удерживать, чтобы повысить уровень кислорода в крови пациентов

Ученые считают, что технология может стать спасением для пациентов с тяжелыми заболеваниями легких, когда традиционные методы кислородной поддержки не помогают.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.27
-0.38 94.39
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:46
Справку о дееспособности хотят сделать обязательной при сделках с недвижимостью
9:34
Средства ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника ВСУ
9:25
Стена упала на людей: житель Красногорска о последствиях атаки БПЛА на жилой дом
9:17
«Надеюсь, зритель не заметит»: что сейчас с борющимся с онкологией Романом Поповым
9:12
Европейский союз запретил поставки в Россию роз и азалий
9:00
В Петербурге представят научно-образовательный потенциал страны

Сейчас читают

«Большое горе»: семья Сергея Жигунова потеряла близкого человека
«Что полюбили давно, всегда останется любимым»: Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео