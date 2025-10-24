«Надеюсь, зритель не заметит»: что сейчас с борющимся с онкологией Романом Поповым

|
Диана Кулманакова
Диагноз звезде сериала «Полицейский с Рублевки» поставили семь лет назад.

Что сейчас с актером Романом Поповым

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актер Роман Попов продолжает бороться с онкологией

В конце лета звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов сообщил о рецидиве рака головного мозга. Актер отметил частичную потерю зрения, но пообещал бороться с недугом ради своих поклонников. Как сообщил агент артиста Ильи Новикова в разговоре с «Абзацем», Роман продолжает бороться с онкологией.

«Он болеет и лечится. Ничего, к сожалению, больше сказать не могу. Ему никакая помощь извне не требуется. Если близкие посчитают нужным, они расскажут более подробно», — отметил представитель актера.

Супруга артиста Юлия Попова отказалась комментировать состояние мужа.

Первый диагноз Роману Попову поставили семь лет назад — тогда ему удалили глиальную опухоль головного мозга (астроцитому). Благодаря поддержке родных и друзей, собравших средства на лечение, актер смог полностью восстановиться и вернуться к съемкам.

Однако в июне 2025 года опухоль вернулась в более агрессивной форме, затронув зрительный нерв.

«Болезнь вернулась в другой форме, но это тоже астроцитома третьей степени. Правый глаз — 0%, а левый — 300%. Впереди химия. Поборемся! До химиотерапии я точно снимаюсь. Надеюсь, что зритель ничего не заметит», — рассказал он тогда в беседе со StarHit.ru.

На данный момент актеру 40 лет. Роман женат и воспитывает троих детей. Самой младшей дочери всего шесть лет.

