Европейский союз запретил поставки в Россию роз и азалий

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Санкции затронули также ветки деревьев.

Почему цветы в России так подорожали

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В рамках 19-го пакета санкций Европейского союза против России запрещен экспорт роз, азалий и других декоративных растений на территорию РФ. Соответствующая информация была опубликована в Официальном журнале ЕС.

Под запрет попали «привитые и непривитые рододендроны и азалии, розы, другие живые растения, включая их черенки и отводки». Также ограничения коснулись листвы, веток деревьев, частей растений, цветов без бутонов, лишайников, мха и различных трав — товаров, которые европейские чиновники сочли «пригодными для букетов».

Помимо флористической продукции, пакет санкций, который был утвержден 23 октября, затрагивает стратегические отрасли экономики РФ. В частности, введен запрет на импорт российского сжиженного природного газа, ограничения на техническую и финансовую поддержку, а также на участие европейских компаний в деятельности организаций в особых экономических зонах и свободных портах, включая Владивосток и Сколково.

Под санкции попали крупнейшие российские нефтяные и промышленные компании, расширены финансовые ограничения и контроль за передвижением дипломатов.

