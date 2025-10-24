Европейский союз запретил поставки в Россию роз и азалий

В рамках 19-го пакета санкций Европейского союза против России запрещен экспорт роз, азалий и других декоративных растений на территорию РФ. Соответствующая информация была опубликована в Официальном журнале ЕС.

Под запрет попали «привитые и непривитые рододендроны и азалии, розы, другие живые растения, включая их черенки и отводки». Также ограничения коснулись листвы, веток деревьев, частей растений, цветов без бутонов, лишайников, мха и различных трав — товаров, которые европейские чиновники сочли «пригодными для букетов».

Помимо флористической продукции, пакет санкций, который был утвержден 23 октября, затрагивает стратегические отрасли экономики РФ. В частности, введен запрет на импорт российского сжиженного природного газа, ограничения на техническую и финансовую поддержку, а также на участие европейских компаний в деятельности организаций в особых экономических зонах и свободных портах, включая Владивосток и Сколково.

Под санкции попали крупнейшие российские нефтяные и промышленные компании, расширены финансовые ограничения и контроль за передвижением дипломатов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.