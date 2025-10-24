После наводнения во Вьетнаме жители обнаружили в огороде двух гигантских сомов

Во Вьетнаме в одном из частных огородов после наводнения были замечены два сома внушительных размеров. Об этом сообщает сайт VnExpress.

На кадрах, снятых хозяевами участка, видно, как рыбы спокойно плавают между грядками, где недавно стояла вода. По словам очевидцев, каждая из них по длине примерно равна четырехлетнему ребенку.

Как отмечает VnExpress, за кадром слышен голос человека, который с удивлением и легким испугом комментирует происходящее, наблюдая за неожиданными «гостями».

Наводнение, вызвавшее разлив рек, затронуло несколько провинций страны. Из-за стихии вода затопила жилые дома и сельхозугодья, а крупная рыба с местных водоемов оказалась на участках жителей.

По данным издания, подобные случаи нередко происходят во время паводков во Вьетнаме, когда водные животные заплывают в населенные пункты. После спада воды местные жители обычно возвращают их обратно в реки или пруды.

Ранее рыбаки в Польше выловили из водохранилища Рыбник огромного сома, длина которого составила 292 сантиметра. Об этом сообщает издание Outdoor Life.

По информации источника, рыбаки вели борьбу с гигантской рыбой около полутора часов, прежде чем им удалось поднять ее на берег. После этого мужчины сняли процесс на видео, зафиксировали размеры улова и отпустили его обратно в водоем. Рыбаки утверждают, что их трофей на семь сантиметров превышает длину официального мирового рекорда, установленного в Италии в 2023 году.

