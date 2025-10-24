Страшный сон аэрофоба: у летевшего над Таиландом самолета начали откручиваться крепления крыла

Эфирная новость 61 0

Пассажиры засняли происходящее на видео.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Сергеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

у летевшего над Таиландом самолета начали откручиваться крепления крыла

Кадры, которые приведут в ужас аэрофобов, сняли на борту самолета в небе над Таиландом. У Boeing в прямом смысле слова начали откручиваться элементы крепления на крыле.

Один из очевидцев иронично предложил авиакомпании «просто заклеить все скотчем».

А в США накануне самолет сбил женщину на футбольном поле при экстренной посадке. Все остались живы.

Мэр Лонг-Бич Рекс Ричардсон назвал тот факт, что никто не погиб, настоящим чудом, отметив, что во время посадки на поле находились люди, игравшие в футбол. По его словам, обстоятельства, при которых пилот не смог добраться до аэропорта, будут установлены позже.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:41
В любое время, в любом месте, любые задачи: бойцы спецназа отметили юбилей подразделения в зоне СВО
20:21
В Карелии спасли попавшую в капкан молодую медведицу
20:05
Дипломаты РФ помогли выехать из Газы 47 россиянам и их родственникам-палестинцам
19:47
Ученые раскрыли тайну редкого метеорита с рекордным содержанием металла
19:35
Набиуллина: новые санкции не вызовут изменения в денежно-кредитной политике РФ
19:31
Страшный сон аэрофоба: у летевшего над Таиландом самолета начали откручиваться крепления крыла

Сейчас читают

Суд вынес приговор жительнице Челябинска за убийство рэпера ТрикоПюшона
Россияне застряли на высоте 7460 метров на горе Манаслу в Непале
«Это как нравственная гигиена»: Никита Михалков много занимается спортом
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео