Россияне застряли на высоте 7460 метров на горе Манаслу в Непале

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив

Эксперты уверяют, что ситуация находится под контролем.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Norbert Eisele-Hein; 5-tv.ru

Группа из пяти россиян могла застрять на спуске с горы Манаслу в Непале. Об этом 5-tv.ru сообщил пресс-атташе России в Непале Александр Ивашев. Альпинисты достигли вершины 22 октября и вскоре начали спуск, однако были вынуждены задержаться из-за сложных погодных условий. По его словам, ситуация находится под контролем.

Однако утверждать, что группа российских альпинистов, достигшая вершины горы Манаслу в Непале, якобы застряла при спуске, пока рано: их задержка может быть штатной и временной. Таким мнением с 5-tv.ru поделился кандидат в мастера спорта по альпинизму, инструктор Денис Киселев.

«Думаю, это вынужденная задержка», — заявил он.

Вероятно, группа исходит из соображений здравого смысла, а также учитывает сложность маршрута, уверен Киселев.

Инструктор подчеркнул, что речь идет о так называемом восьмитысячнике, и подъем на такую вершину ослабляет ресурсы организма. Если бы в подобной ситуации оказался новичок, возможно, пришлось бы задуматься о спасательной операции. Впрочем, эксперт уверен, что ситуация штатная и с большой вероятностью, все закончится для российских альпинистов хорошо.

«Это реально рекордное восхождение, очень серьезное, и это может стать новой вехой в альпинизме. Поэтому я полон оптимизма», — подытожил Киселев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нужно знать перед восхождением. Например, на высоте больше шести тысяч метров любая ошибка может закончиться трагедией. В горах могут случиться и отек мозга, и отек легких, и инфаркты, и инсульты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

