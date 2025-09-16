Горы сжимают легкие, море «глушит» мозг: что нужно знать перед восхождением и фридайвингом

Каких ошибок не прощают горы? Почему так сложно спасать альпинистов и сколько это стоит? А также что делать, если тебя забыли в открытом море? Ответы на эти и другие вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Почему не получилось спасти Наговицину?

На кадрах, которые дрон снял на пике Победы, палатка российской альпинистки Натальи Наговициной, признаков жизни которой внутри укрытия уже нет. На высоте семь тысяч метров женщина ждала помощи почти три недели.

«У нее был перелом ноги. Ее напарник Мокринский Роман закрепил ее на безопасной площадке и спустился за помощью», — говорит полковник, заместитель начальника управления гражданской защиты МЧС Киргизии Болот Шаршеналиев.

Спортсменка мечтала получить жетон «Снежный барс», для этого нужно покорить все пять семитысячников, у нее за плечами уже было четыре. Во время одной из попыток восхождения в 2021-м году Наталья уже оказывалась на волосок от смерти, когда пыталась спасти умирающего мужа.

Муж Натальи тогда умер от инсульта. Сама она все-таки дождалась спасателей. В этот раз, каждая попытка добраться до альпинистки заканчивалась трагической неудачей.

«Если вот мы возьмем Эльбрус, нашу самую высокую точку России, прямо у подножия располагается Эльбрусский поисково-спасательный отряд, который полностью экипирован. Ты можешь им позвонить по мобильному телефону, и буквально через два-три часа они будут уже возле тебя. И совсем другое — удаленные районы. Там совсем по-другому организуются спасательные работы», — объясняет старший координатор альпинистского спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников.

Подлететь к застрявшей россиянке пытались на вертолете, но из-за погоды все закончилось жесткой посадкой. Позже выяснилось, что страховку Наговицина оформила базовую, которая покрывала лишь 35 тысяч долларов (около 2, 7 миллиона рублей). На попытки ее спасти потратили вдвое больше.

«Обычно следующая градация покрытия, то есть 30 тысяч долларов, 50, 100. Если простой район, то это 30, более сложно — 50. Если ты ездишь куда-то в Непал, Латинскую Америку или еще куда-то, то 100», — разъясняет эксперт.

Вероятно, возмещать расходы, которые не покрыла страховка, в том числе за возможную транспортировку тела с вершины, придется родственникам.

Что может произойти на большой высоте?

Пик Победы — одна из самых смертоносных вершин. За всю историю тут погибли около 100 человек. И это при том, что покорили ее менее тысячи альпинистов.

«Какие-то логические доводы о том, что это опасно и там можно погибнуть, обычно на таких людей не действуют», — делится клинический психолог, доктор медицинских наук Михаил Бурняшев.

На высоте больше шести тысяч метров любая ошибка может закончиться трагедией.

«И отек мозга, и отек легких, и инфаркты, инсульты очень часто на такой высоте», — указывает Овчинников.

Опасно не только в горах

Но опасность подстерегает людей не только в горах

«И когда я подняла свою голову, я поняла, что меня уже очень далеко унесло от катера», — вспоминает альпинистка Мария Туцкая.

Она никогда не думала, что чуть не погибнет во время снорклинга. Команда прогулочного катера на Маврикии просто забыла ее в открытом море.

«Я несколько раз пыталась плыть, но поняла, что у меня ничего не выходит. И что я начала делать? Бить руками по воде и пускать брызги, чтобы они увидели, что что-то не так», — рассказывает девушка.

Не всегда нужно пытаться грести из последних сил, советуют эксперты по выживанию.

«Это в ряде случаев гораздо хуже, чем просто орать, как резанный благим матом. Больше шансов, что вас услышит служба спасения», — отмечает военно-полевой врач, хирург Забил Алекперов.

Через час о Марии все-таки вспомнили. Все это время девушка пыталась справиться с паникой и экономила силы, лежа на воде.

Фридайвинг — зачем нужно продувать уши

Дайвер из Китая прожил в подводной пещере пять дней. Мужчина заблудился во время погружения и не смог вернуться наверх. Он нашел воздушный карман на глубине 100 метров и, пока ждал спасателей, питался сырой рыбой. Водолазы нашли экстремала когда в его баллонах оставалось 4% кислорода.

Именно гипоксия самая распространенная причина смерти как на высоте, так и в воде. «Страна советов» отправилась на тренировку, которая способна адаптировать человека к кислородному голоданию.

Для начала практиковать фридайвинг лучше в бассейне. Здесь и безопаснее, и инструктор даст дельный совет.

Фридайвинг — это плавание на задержке дыхания. То есть никакого оборудования. С каждым метром глубины давление будет расти.

«Когда человек ныряет, у него закладывает уши. Это основная проблема, с которой сталкиваются фридайверы. Ушные пазухи нужно продувать. Мы немножко выдвигаем челюсть вперед, подаем давление в нос, как будто хотим высморкаться. И таким образом, давлением продуваем уши», — поясняет инструктор по фридайвингу Артур Тихонов.

Чтобы не растеряться на глубине, когда резко захочется вдохнуть, инструктор советует в первую очередь научиться спокойствию.

«Первое, что нужно сделать, это расслабиться и постараться удерживать кислород внутри себя до всплытия. Мы не выдыхаем кислород никогда», — уточняет он.

Что такое гипофункция и чем это опасно?

Есть другая опасная крайность, говорят психологи. И ее экстремалы боятся не меньше, чем паники. Называется это состояние — гипофункция.

«Когда человек как будто бы спит наяву, он медленно реагирует», — утверждает клинический психолог.

Не стоит забывать, что всегда можно лечь на воду и сохранять силы. Надо постараться выровнять дыхание.

«Потому что паника — это часто дыхание, которое задержано и сжато», — уверяет он.

Погружаясь на глубину, важно помнить совет инструктора, и тогда даже экстрим может быть безопасным.

Какое должно быть снаряжение?

И, конечно же, снаряжение. Сэкономить на нем — это уменьшить свои шансы на выживание.

«Готовьтесь к расходам до полумиллиона рублей для того, чтобы купить более-менее качественное оборудование, которое сохранит вам жизнь», — сообщает Овчинников.

То же касается страховки. Лучше приобретать расширенную, чтобы затраты на возможное спасение не легли тяжким грузом на близких.

«Конкретно ваша безопасность всегда останется на вашей совести. Это аксиома», — говорит военно-полевой врач.

В горах или в море безрассудным подвигам не место. От этого зависит не только жизнь, но и тех, кто по долгу службы отправится на помощь.