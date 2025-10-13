Новая пара? Кэти Перри попала в объективы фотокамер вместе с Джастином Трюдо

Кэти Перри попала в объективы фотокамер вместе с Джастином Трюдо

Новую звездную пару сейчас обсуждают все западные таблоиды.

Папарацци удалось заснять певицу Кэти Перри и экс-премьера Канады на отдыхе в Калифорнии. Судя по снимкам, свои отношения они больше не скрывают. Джастин Трюдо довольно красноречиво обнимает подругу на роскошной яхте у берегов Санта-Барбары.

Ранее парочку уже видели вместе. Певица прилетала к возлюбленному в Канаду, где их и заметили в одном из ресторанов, затем Трюдо приезжал поддержать Кэти на ее концерт. Это произошло почти сразу после того, как стало известно, что певица рассталась с актером Орландо Блумом. Трюдо к этому моменту уже два года как был в разводе и отошел от большой политики.

Ранее 5-tv.ru писал, что расставание актера Орландо Блума и его невесты, певицы Кэти Перри. было мирным, поэтому они продолжают встречаться.

