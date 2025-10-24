Вслушайтесь в себя: прогноз Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября 2025 года.

Общая энергия недели (Карта Таро —Суд)

Карта Суд — это символ пробуждения, возрождения, зова изнутри. Это не просто новое начало, но и возвращение к себе после испытаний.

Неделя может принести важное известие, признание, встречу с человеком, который напомнит вам, кто вы есть, а также решение, которое изменит ваш путь. Можно почувствовать и внутренние изменение: «Я больше не тот, что был».

Следует ответить на внутренний зов. Не стоит бояться начать с чистого листа. От этого вы ничего не теряете, а возрождаетесь.

Здоровье (Карта Таро — Королева Пентаклей)

Карта говорит о гармоничном состоянии, заботе, зрелости. Вы находитесь в фазе, когда здоровье — не борьба, а образ жизни. Возможно, вы уже внедрили устойчивые ритуалы: сон, питание, движение и отдых. И это работает.

Теперь можно почувствовать результат: больше энергии, крепче иммунитет, яснее ум. Нужно продолжать в том же ритме. Не пренебрегайте мелочами. Если есть хронические вопросы, ноябрь — идеальное время для комплексного обследования.

Финансы (Карта Таро — Шестерка Жезлов)

Карта Шестрека Жезлов представляет символ победы, признания, триумфа, возвращения домой с трофеями. Вы выходите из периода напряжения. То, за что вы долго боролись — теперь приносит видимый результат.

Возможны:

получение оплаты;

признание вашего труда;

положительный ответ по проекту;

начало нового этапа с признанием вашей ценности.

Это не шумный успех. В этот момент вы ощущаете спокойное чувство: «Я это сделал».

Отношения (Карта Таро — Королева Чаш)

Карта Чаш говорит о женской силе, интуиции, зрелой любви, заботе. Если вы состоите в отношениях, то возможен момент, когда вы или партнер проявите глубокую эмоциональную зрелость, за чем последует примирение, прощение, поддержка в трудный момент.

Если одиноки — велика вероятность встречи с человеком, который:

умеет слушать;

ценит гармонию;

хочет создавать, а не разрушать.

Нужно довериться своей интуиции. Помнить, что любовь — не всегда страсть. Иногда — это тишина, в которой вы чувствуете: «Я в безопасности».

Совет на неделю (Карта Таро — Отшельник)

Карта Отшельник — это про внутренний свет, мудрость, одиночество как источник силы. В это время важно не торопиться, не искать подтверждения у других, а вслушаться в себя. Задать себе следующие вопросы:

Что вы действительно хотите?

Что вы уже можете отпустить?

Где вы игнорируете свою интуицию?

Стоит провести один вечер в тишине, чтобы задать себе три вопроса:

Что я действительно хочу в этой жизни?

Что меня истощает?

Что я уже могу отпустить?

Ответы станут вашим внутренним компасом.

