В Карелии спасли попавшую в капкан молодую медведицу

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Установивших устройство нарушителей закона разыскивают.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/Парфенчиков|КарелияAParfenchikov 5-tv.ru

Молодую медведицу оперативно спасли из капкана охотинспекторы в Суоярвском округе Карелии. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков в соцсетях.

На кадрах видно, как животное изо всех сил старалось самостоятельно вырваться из капкана, однако это не удалось. Тогда на помощь зверю пришли специалисты.

Эксперты на время усыпили медведицу, после чего освободили ее лапу и осмотрели на наличие ран. В послании Парфенчиков отметил, что лапа зверя в порядке.

«Бедолага попала в капкан, выбраться из которого не смогла. Наши инспекторы на время погрузили мишку в сон. На видео стреляют, но не волнуйтесь, это снотворное. Специалисты проследили, когда медведица проснется и сама уйдет в лес», — подчеркнул он.

Глава субъекта сообщил, что в Карелии запрещен отлов медведей. За это предусмотрено привлечение к уголовной ответственности. Установивших капкан разыскивают уполномоченные сотрудники.

Ранее 5-tv.ru писал, что делать при встрече с медведем.


