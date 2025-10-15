Помни, он быстрее: что делать при встрече с медведем

URA.RU: при встрече с медведем нельзя бежать

При встрече с медведем нельзя бежать. Об этом информационному агентству URA.RU рассказал руководитель академии выживания Дмитрий Колесников.

По его словам, если ваши пути пересеклись с «косолапым», то не стоит поддаваться панике и бежать. Во-первых, этот зверь быстрее человека в несколько раз, а во-вторых, такое поведение только спровоцирует атаку.

Для начала стоит оценить ситуацию и понять, заметил ли вас медведь. Если нет, то можно попытаться тихо уйти, заверил эксперт.

Если отступить не выйдет, начните разговаривать с ним спокойным голосом.

«Мне вот, например, помогало, когда начинаешь разговаривать с ним. Типа, братан, ну что, мы в свободной крови, ты и я, как из „Маугли“. В принципе, это работает. Разговариваешь, смотришь ему в глаза, смотришь на реакцию», — вспоминал Колесников.

Если зверь начинает подходить ближе, постарайтесь сделать себя визуально крупнее: распахните куртку, встаньте на камень, поднимите руки или сумку.

В случае, когда медведь настроен агрессивно, стоит попытаться спугнуть его шумом: хлопки, стуки металлических предметов. Можно попытаться бросить какой-нибудь предмет в его сторону, но нужно не попасть в голову, чтобы не разозлить.

Поведение этого животного при встрече с человеком делится на три вида, объяснил эксперт. Любопытное, когда он просто подходит ближе, чтобы разглядеть или обнюхать. Оборонительное, когда защищает свою территорию или медвежат. Тогда он сам старается казаться больше, встает на задние лапы и делает ложные выпады. И хищное, когда зверь видит в человеке жертву. Этот настрой можно определить по оттопыренной нижней губе и выпадами в сторону людей.

От того, как ведет себя медведь, зависит то, как в случае его атаки защищать себя. Если он обороняется, то нужно лечь на живот, закрыть голову руками, свернуться клубком и, замерев, ждать, когда животное уйдет.

При хищной атаке, напротив, кричите, шумите, сопротивляйтесь, используйте подручные средства: палки, камни. Необходимо показать медведю, что вы не легкая добыча.

Однако встречу с «косолапым» можно постараться предотвратить, заметил специалист. Не ходите по лесу тихо: пойте, громко разговаривайте, свистите, прикрепите на одежду колокольчик. Это животное осторожное, поэтому, если он услышит вас заранее — уйдет.

Не стоит оставлять пищевые отходы, лучше их сжигать или складывать вдали от лагеря. Подобный мусор может привлечь зверя.

Лагерь тоже нужно разбивать не рядом с реками, особенно в период нереста, и подальше от троп. Стоит отдавать предпочтение открытой местности, где медведя легче заметить.

Избегать стоит и мест с останками животных, и с ярким запахом рыбы, они также являются приманкой для этого хищника и могут спровоцировать агрессию.

Колесников предупредил, что лес и сам по себе может представлять опасность, так как в нем легко заблудиться. Поэтому перед походом сообщите о своем маршруте и времени, когда собираетесь выйти на связь, близким. Чтобы они могли оперативно вызвать вам помощь и сориентировать спасателей.

Кроме того, нужно обязательно взять с собой карту, компас или GPS-навигатор, а также заряженный телефон с пауэрбанком. Не забудьте про запас воды, еды, спичек, фонарик и аптечку.

Лучше не ходить в походы в одиночку, так как в компании безопаснее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выжить во время землетрясения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.