Набиуллина: новые санкции не вызовут изменения в денежно-кредитной политике РФ

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова Эксклюзив 28 0

Многое будет зависеть от того, как пройдет адаптация к новым ограничениям.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Санкции Европейского Союза (ЕС) направлены против экспорта российских сырьевых ресурсов. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По словам Набиуллиной, на данный момент невозможно точно оценить, какое влияние окажет новый пакет санкции ЕС на экономику России.

«Мы видим, что санкции направлены на ограничения, прежде всего, экспорта наших сырьевых товаров. Предсказать точное влияние этих санкций вряд ли кто-то может, но мы рассматриваем это как некий негативный внешний фактор. Много будет зависеть от того, как будет происходить адаптация к этим санкциям», — отметила она.

Также глава ЦБ добавила, что на данном этапе не планируется внесение изменений в денежно-кредитную политику страны.

Ранее5-tv.ru сообщал о том, что Набиуллина заявила, что для дальнейшего снижения ключевой ставки нужно учитывать риски в отношении инфляции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:41
В любое время, в любом месте, любые задачи: бойцы спецназа отметили юбилей подразделения в зоне СВО
20:21
В Карелии спасли попавшую в капкан молодую медведицу
20:05
Дипломаты РФ помогли выехать из Газы 47 россиянам и их родственникам-палестинцам
19:47
Ученые раскрыли тайну редкого метеорита с рекордным содержанием металла
19:35
Набиуллина: новые санкции не вызовут изменения в денежно-кредитной политике РФ
19:31
Страшный сон аэрофоба: у летевшего над Таиландом самолета начали откручиваться крепления крыла

Сейчас читают

Суд вынес приговор жительнице Челябинска за убийство рэпера ТрикоПюшона
Россияне застряли на высоте 7460 метров на горе Манаслу в Непале
«Это как нравственная гигиена»: Никита Михалков много занимается спортом
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео